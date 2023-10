Carlos Sainz no participará en Catar, debido a una fuga hidráulica en su Ferrari

“A causa de un problema en el sistema de combustible en su coche, Carlos no participará en el Gran Premio de Qatar”, reza la escueta información en el canal de prensa de Ferrari, que acaba de hacerse pública en Lusail.

Sainz, de 29 años, único piloto que no pertenece a Red Bull que ha logrado una victoria este año -en el Gran Premio de Singapur- y quinto en el Mundial, iba a arrancar duodécimo esta noche en el circuito de las afueras de Doha.

Este sábado en el circuito de Lusail, Max Verstappen (Red Bull) logró su tercer título consecutivo de campeón mundial de Fórmula 1, con solo 26 años, durante la carrera esprint del Gran Premio de Catar.

El neerlandés solo necesitaba tres puntos para proclamarse campeón y aprovechó el abandono de su compañero Sergio Pérez, único que podía alcanzarlo en la general del Mundial, que fue golpeado por el francés Esteban Ocon (Alpine).

Verstappen, tercero en el momento del accidente de Pérez, ni siquiera necesitó esperar al final de la carrera esprint, en la que fue segundo por detrás del australiano Oscar Piastri (McLaren).

