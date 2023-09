Saúl “Canelo” Álvarez decidido a demostrar que sigue entre los mejores ante Jermell Charlo: dónde y a qué hora ver la pelea en Guatemala

Sobre el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada), ‘Canelo’ expondrá por tercera vez sus títulos de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional) frente a un Charlo que aceptó pelear dos categorías por encima de la suya para batirse con la mediática estrella mexicana.

Las peleas de ‘Canelo’ siguen siendo una de las mayores atracciones del mundo boxístico pero, a sus 33 años y con más de 60 combates en sus espaldas, crecen las voces que apuntan a un reciente descenso de su nivel, especialmente a raíz de su rotunda derrota del año pasado ante el ruso Dmitrii Bivol, la primera en casi una década.

Tras este combate, en el que Álvarez se arriesgó a subir al peso mediopesado (175 – 79,4), el mexicano zanjó a su favor sin brillantez la trilogía ante un envejecido Gennadiy Golovkin y tampoco pudo noquear al británico John Ryder frente a sus aficionados de Guadalajara.

Charlo, su próximo rival, es precisamente uno de los boxeadores que ha criticado públicamente las recientes actuaciones de ‘Canelo’, que tiene un registro en su carrera de 59 victorias (39 por nocáut), 2 empates y 2 derrotas.

En un vídeo, el hermano gemelo del también púgil Jermall Charlo se burló de Álvarez por su pelea ante Ryder y aseguró que boxeando así es imposible que le gane.

El miércoles, en su última conferencia frente a frente, Charlo fue más respetuoso de la trayectoria de Álvarez.



“Canelo’ es un peleador distinto, lo ha hecho todo en este deporte y no tiene nada que demostrar”, concedió. “Pero yo soy un guerrero. No creo que se haya enfrentado a un boxeador de mi calibre“.

“Jermell tiene razón, no tengo nada que demostrar. Pero en este momento sí tengo algo que demostrarle a él“, le respondió Álvarez. “Él nunca creyó en mis habilidades y ahora tengo la oportunidad de mostrárselas y eso me motiva”.

Aunque Álvarez llega como favorito al combate, Charlo tiene la velocidad y potencia de pegada necesarias para ponerle en problemas.

El entrenador Freddie Roach, integrante del Salón de la Fama, es uno de los observadores externos que no descarta una gran sorpresa el sábado en la capital del juego.



“Me encanta la actitud que Charlo lleva al ring. Tiene un gran mentón y no se deja intimidar por los golpes“, afirmó Roach. “Aunque ambos saben pelear, creo que Charlo tendrá demasiado poder de fuego para que ‘Canelo’ pueda manejarlo”.

“La gente siempre tendrá algo negativo que decir”, dijo Álvarez sobre las dudas a su alrededor. “Yo tengo que demostrar que sigo en la cima”.

Un factor que puede operar en favor de Álvarez es la reciente inactividad de Charlo. El púgil de Luisiana, también de 33 años y seis centímetros más alto que su rival, no sube a un ring desde que derrotó en mayo de 2022 al argentino Brian Castaño, haciéndose con el último cinturón que le faltaba del peso superwelter.

Charlo, que llega a la cita con un balance de 35 victorias (19 por nocáut), 1 derrota y 1 empate, se mostró cómodo cediendo los reflectores a ‘Canelo’, quien suele estar arropado por una inmensa mayoría de mexicanos en el T-Mobile Arena (20.000 asientos).

“Estoy listo para todo. Soy un león”, clamó Charlo antes de que el mexicano le aceptara el desafío con humor: “No sé qué animal tengo que decir para vencer a un león, pero el que sea, soy ese animal”.

La velada dará inicio a las 16 horas de Guatemala, esta podrá ser vista a través de la señal de ESPN o de Star Plus, mientras que el combate estelar entre Canelo y Charlo comenzará alrededor de las 21 horas.

