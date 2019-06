Serena cae en Roland Garros, su 24º Grand Slam tendrá que esperar

A sus 37 años, Serena Williams tendrá que seguir esperando para conquistar su título 24 del Grand Slam, con el que establecería un nuevo récord y dejaría atrás la igualdad actual que mantiene con otra leyenda del tenis, la australiana Margaret Court.

La estrella estadounidense consiguió su título 23 del Grand Slam en el Abierto de Australia del 2017, justo antes de hacer un parón en su carrera para ser madre.

Reapareció hace un año y desde entonces llegó a dos finales del Grand Slam, en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos de 2018, pero sin poder ganarlas.

Serena Williams llegó a Roland Garros tras haber jugado apenas nueve partidos esta temporada por problemas físicos y únicamente uno sobre tierra batida, por lo que se presentaba como una de las grandes incógnitas de esta edición.

Sufrió en la primera ronda para ganar en tres sets a la rusa Vitalia Diachenko pero luego había tenido una segunda ronda muy cómoda, invirtiendo apenas 67 minutos para vencer a la japonesa Kurumi Nara, una jugadora fuera del ‘Top 200’.

