Serena Williams eliminada en tercera ronda del US Open, su posible último torneo

Serena, que maravilló al mundo con dos épicas victorias en este Grand Slam, ha evitado confirmar si pondrá punto y final a su carrera una vez eliminada de este US Open, como dejó entrever el mes pasado.

“Han estado increíbles”, comenzó agradeciendo al público. “Lo intenté pero Ajla jugó un poco mejor”.

Sin poder reprimir la emoción, Williams dio las gracias a su madre Oracene y su hermana mayor Venus, que se encontraban en la grada, y a su padre Richard, “que seguro que me está viendo”, por “el viaje más increíble de mi vida”.

“Todo empezó con mis padres”, dijo Williams. “Ellos se lo merecen todo. Estoy muy agradecida por ellos”.

“Y no sería Serena si no existiera Venus, así que gracias, Venus. Ella es la única razón por la que Serena Williams ha existido”, dijo sobre su hermana mayor y también estrella del tenis.

En unas palabras que parecían transmitir el adiós, a Williams se le preguntó si podría reconsiderar la retirada que anunció el pasado mes.

“No lo creo… pero nunca se sabe“, respondió con una sonrisa enigmática.

The last week was one for the books. 💙#USOpen | #Serena pic.twitter.com/lesyMoPT8W

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022