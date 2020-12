Sergio Pérez conquista Baréin y hace historia al lograr su primera victoria en la Fórmula 1

El corredor mexicano Sergio Pérez ganó por primera vez una carrera en la Fórmula 1 y lo hizo en el Gran Premio de Sahkir. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una nueva carrera con un escenario improbable y un nuevo podio inédito: el atípico 2020 sigue deparando sorpresas, y este domingo sonrió al mexicano Sergio Pérez, ganador del GP de Sakhir, su primera victoria en Fórmula 1 tras una década en la parrilla.

El tercer cajón fue para el otro piloto de Racing Point, el canadiense Lance Stroll, luego de una catastrófica carrera para la escudería favorita, Mercedes, que no pudo contar con su campeón Lewis Hamilton, positivo en covid-19.

‘Checo’ Pérez, de 30 años y con diez temporadas en la Fórmula 1, por el momento no tiene asegurado un volante en la máxima categoría para 2021, y podría verse obligado a dejar la F1 si Red Bull decide no contar con sus servicios.

¡Estoy sin palabras! Hay que disfrutar mucho este momento que es muy especial. Un día que me ha costado tanto.

¡Esto es para todo mi país y mi familia, gracias a todos por su apoyo! #NeverGiveUp #SakhirGP pic.twitter.com/eN8nYLd6j9 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 6, 2020

“Espero no estar soñando… Diez años me ha llevado y no sé qué decir”, declaró el ganador, que toma el testigo de Pedro Rodríguez como último mexicano en ganar en F1.

Pérez “en paz”

El piloto mexicano tuvo que remontar desde el puesto 18º en que se hallaba al inicio de la segunda vuelta hasta ser el primero en pasar por la bandera de cuadros. Y eso que en la 4ª curva se vio perjudicado por el choque que provocó los abandonos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del holandés Max Verstappen (Red Bull).

“Todo estaba perdido después de la primera vuelta pero me agarré. Tenía un buen ritmo, sabía lo que tenía que hacer y gané merecidamente”, explicó.

“Mi futuro no está en mis manos”, reconoció a pesar de la victoria. “Pero este resultado me permite estar un poco más en paz conmigo mismo. Si no estoy en la parrilla el próximo año regresaré en 2022”, añadió.

Sin el siete veces campeón Lewis Hamilton -positivo al covid-19-, las ‘Flechas Plateadas’ parecían con todo a favor para sellar un nuevo doblete hasta la vuelta 63 de 87, con el sustituto del británico, su compatriota George Russell, brillante, por delante de Valtteri Bottas, pero una doble parada en boxes fallida, cambió por completo la dinámica de la carrera.

Bottas perdió 27 segundos y después Mercedes se dio cuenta de que había calzado los neumáticos del finlandés en el monoplaza del británico, que tuvo que regresar a boxes.

Don’t call it a comeback… …call it THE comeback 💪pic.twitter.com/57rLQAF5cO — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 6, 2020

Luego de remontar del 5º puesto al 2º, por detrás de Pérez, Russell, de 22 años, tuvo un nuevo infortunio, con un pinchazo que lo relegó al 9º puesto final, uno por detrás de Bottas, aunque se consoló con sus primeros puntos en F1 (además de la vuelta rápida en carrera).

Algo aprovechado también por el español Carlos Sainz Jr (McLaren) para terminar a pie del podio, por delante del australiano Daniel Ricciardo (Renault), del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y del ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri).

¿Regresará Hamilton?

El británico Lando Norris (McLaren) completó el top 10 detrás de los Mercedes.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tuvieron que abandonar tras su choque en la primera vuelta.

El apellido Schumacher regresará a la #F1 en 2021 y lo hará portando la corona de campeón de la #F2. https://t.co/LGbv8GPRR4 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) December 6, 2020

Consecuencia de las bajas de Hamilton y de Romain Grosjean -tras su terrorífico accidente de la pasada semana-, y de la promoción de Russell, dos pilotos debutaron en un GP de F1 este fin de semana: el británico Jack Aitken, de 25 años, con Williams (16º) y el brasileño Pietro Fittipaldi, de 24 años, nieto de Emerson, con Haas (17º y último).

¿Regresará Hamilton la semana que viene? Su periodo de aislamiento finaliza el miércoles pero nada garantiza de sea de nuevo negativo en covid-19 el próximo fin de semana, en el que podría ser el último GP de en F1 de un Sergio Pérez que ya sabe lo que es ganar en la máxima categoría del automovilismo.