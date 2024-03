La escudería Ferrari, por su parte, se erigió como la mejor del resto, dejando entrever una temporada llena de emociones y rivalidades.

Desde los primeros compases de la carrera, 'Checo' Pérez exhibió un ritmo excepcional al superar con maestría a George Russell, Carlos Sainz y a Charles Leclerc, quien experimentó contratiempos con su SF24 de Ferrari en las frenadas.

A pesar de partir desde la quinta posición y superar problemas en su intercomunicador, la destreza y estrategia de Pérez le permitieron asegurar la segunda posición al cruzar la línea de meta.

La contienda se definió con Max Verstappen liderando la carrera, afirmando el dominio de Red Bull en la parrilla de F1. Tras las paradas en pits, Carlos Sainz demostró un rendimiento sólido, pero Pérez mantuvo su ventaja, consolidando su posición en la segunda plaza con determinación y habilidad.

A medida que la carrera avanzaba, Charles Leclerc superó los problemas iniciales de su monoplaza y logró adelantar a George Russell en las últimas vueltas, añadiendo emoción al cierre del GP de Baréin 2024. Al final cerraron el podio Verstappen, Pérez, y Sainz. Además, en zona de puntos entraron Leclerc, Russel, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso y Stroll.

Ahora, la próxima prueba para 'Checo' Pérez se llevará a cabo en Arabia Saudita, con la carrera adelantada debido al inicio del Ramadán, prometiendo más desafíos y emociones. La Fórmula 1 continuará su emocionante temporada con el Gran Premio de Australia, programado del 22 al 24 de marzo.

George Russell siendo hijo de Checo Pérez, no importa cuando lean este tuit. 🫡 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/MdoUY5gX0c

Sobre su participación, el piloto mexicano, manifestó: "Estoy satisfecho, una carrera complicada de entender. Un gran resultado para el equipo pensando en toda la temporada. Esta noche analizaremos todo para tratar de entender qué pasó para mejorar".

Por su lado, Mad Max, se quedó con el Grand Chelem, al quedarse con la Pole, y ganar la carrera, liderando todas las vueltas, consiguiendo así el decimotercero GP de su carrera. Siendo este su 5.º mejor registro histórico en la historia del deporte, a la par de Jim Clark.

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti