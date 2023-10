Simone Biles alcanza los veintitrés oros mundiales tras imponerse en las finales de barra y suelo

Lo demostró en la barra de equilibrios, en la que ya logró la mejor nota de todas las participantes en la ronda clasificatoria y volvió a ser la mejor con un brillante ejercicio sin ninguna fisura.

La de Ohio, que ya se había colgado en Amberes la medalla de oro tanto en el concurso individual como en el de conjuntos, logró la primera posición con una nota de 14,800 puntos.

Una décima de punto más que la china Yaqin Zhou, plata con 14,700, y medio punto más que la brasileña Rebeca Andrade, que ocupó el último escalón del podio con una puntuación de 14,300.

Following a very successful return to the world stage, @thorpeheath had a one-on-one chat with the GOAT Simone Biles. She discussed her overall feelings, competing with Rebeca Andrade and her wish for the sport. 🐐🇺🇸 #ARTWorlds2023 #Antwerp2023 #SimoneBiles #Paris2024 pic.twitter.com/71J77zaTe9

El triunfo no aplacó la voracidad de Simone Biles, que apenas una hora después volvió a subir a lo más alto del podio tras imponerse en la final de suelo con una nota de 14,633 puntos.

Ni un pequeño fallo en la tercera diagonal, en la que sacó un pie del tapiz, lo que le costó una penalización de 0,100 puntos, impidió la victoria de Biles, que parte con una nota de dificultad inalcanzable para el resto de sus rivales.

Simone Biles (USA) closes her world championships with gold on floor and is UNDEFEATED on the event in her six worlds appearances! 🐐 #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/vNKe5llAwp

De hecho, tanto Rebeca Andrade, plata, como Flavia Saraiva, bronce, lograron en la final una mejor nota de ejecución que la estadounidense, pero la mayor complejidad de los elementos de Biles, que partía con una nota de dificultad de 6,700, relegaron a las dos brasileñas a la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Zhou Yaqin (USA) wins silver, and Rebeca Andrade (BRA) takes the bronze. #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/pCyHut5ohd

Simone Biles (USA) is the queen of the beam once more, winning her fourth world title on the tricky apparatus and sixth world beam medal overall!

Aunque la brecha parece estrecharse, como evidenciaron los 0,133 puntos con los que Andrade, que logró una nota de 14,500, tuvo que conformarse con la medalla de plata, mientras que Saraiva se alzó con el bronce con una puntuación de 13,966.

Una demostración de la constante progresión de la gimnasia brasileña, aunque insuficiente para frenar al ciclón Biles, que en su regreso a la gran competición tras renunciar a participar en la final del concurso completo de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio para cuidar de su salud mental, refrendó su condición como la reina indiscutible de la gimnasia mundial.

Una corona que en la categoría masculina se ciñó el japonés Daiki Hashimoto, que añadió este domingo al título de campeón del mundo en la categoría por conjuntos y en la individual, la medalla de oro en la final de barra fija.

Hashimoto, que el pasado año tuvo que conformarse con la plata en los Mundiales de Liverpool, se alzó con una nota de 15,233 con la victoria por delante del croata Tin Srbic, plata con 14,700, y del chino Weide Su, bronce con 14,500 puntos.

Igualmente, subió un puesto en el podio con relación a los pasados Mundiales de Liverpool, el alemán Lukas Dauser, que se impuso con una puntuación de 15,400 en la final de paralelas, al chino Cong Shi, segundo con 15,066, y al japonés Kaito Sugimoto, tercero con 15,000 unidades.

El británico Jake Jarman se coronó con una nota de 15,050, como nuevo campeón del mundo de salto, en una final en la que el estadounidense Khoi Young se colgó la plata con una calificación de 14.849 y el ucraniano Nazar Chepurnyi el bronce con una puntuación de 14.766.

The high-flying finale of #ARTWorlds2023 sees Hashimoto Daiki (JPN) win his first world title on high bar and his third world medal on high bar overall!

Tin Srbic (CRO) secures his spot at the Paris Olympics! pic.twitter.com/QkrW1kcDwF

