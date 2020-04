Simone Biles: “Mentalmente nos pasará factura a todos el aplazamiento olímpico”

Biles, de 23 años, campeona olímpica en Río 2016, mantiene el plan que había previsto en su preparación hacia Tokio recluida en su domicilio.

“Físicamente no tengo dudas de que mis entrenadores me pondrán en forma para Tokio 2021. Pero mentalmente, al pasar un año más, creo que sí se va a acusar y que pasará factura a todos. Tenemos que mantenernos en forma tanto mentalmente como físicamente”, expresó la cuatro veces campeona olímpica y diecinueve veces campeona del mundo en la NBC.

Biles destacó que está en contacto telemáticamente con sus preparadores. “Estoy en contacto con mis entrenadores. Me escribo y también cara a cara tecnológicamente para ver cual es la decisión correcta y así poder elaborar un plan para el próximo año”, dijo.

La gimnasta norteamericana se prepara en su domicilio como la mayoría de deportistas del mundo y se relaciona con el exterior por medio de llamadas de teléfono y con el FaceTime para ver el rostro de sus familiares.

Simone Biles tendrá 24 años en julio del 2021, cuando se disputen los Juegos Olímpicos. Si logra defender el éxito olímpico que consiguió en Río será la mujer de mayor edad en lograrlo desde que la checa Vera Caslavska ganara su segundo título en 1968 con 26 años. La centroeuropea es, hasta ahora, la última mujer en reeditar el oro olímpico, en dos juegos consecutivos, en la prueba general.

"Physically I have no doubt that my coaches will get me back in shape. But mentally going another year, I think that's what's going to take a toll on me and all of us," says @Simone_Biles on how the 2020 Olympic game postponement will affect her. pic.twitter.com/6GoqXJVAYI

— TODAY (@TODAYshow) April 1, 2020