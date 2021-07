Simone Biles tampoco estará en las dos finales del domingo de Tokio-2020

“Continuará evaluando diariamente la situación para determinar si compite en las finales de suelo y de barra de equilibrio”, añade el texto.

Biles, de 24 años, informó que estaba luchando con los “twisties”, el bloqueo mental que le está afectando en Tokio-2020 y que ya le ha dejado fuera de tres finales, tras interrumpir su participación en la primera, en el concurso general por equipos.

Biles ganó una medalla de plata en el concurso general por equipos al haber comenzado la final, aunque luego se retirara.

La estadounidense, que ganó cinco medallas en Rio, explicó en un principio, tras su primera renuncia a la final de concurso general individual, que necesitaba proteger su salud mental y que tenía menos confianza que antes, para después hablar de “twisties”, que le hacen perder equilibrio en el aire y pueden ponerla en peligro.

Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), visitó el viernes a la gimnasta en Tokio y la calificó de “valiente” por haber hablado abiertamente de sus problemas psicológicos.

La federación estadounidense anunció que MyKayla Skinner competirá en suelo junto a Jade Carey.

