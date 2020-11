¡Siuuu! Djokovic y su celebración al estilo de Cristiano Ronaldo

Novak Djokovic será uno de los tenistas que participará en las Finales ATP de tenis que se celebrarán estos días en Londres, por lo que viajó a esa ciudad y aprovechando su tiempo libre grabó un video con una dedicatoria a Cristiano Ronaldo.

Nole, conocido por sus arranques de buen humor, se grabó parodiando el famoso festejo de Cristiano Ronaldo que incluye el grito de: “¡Siuuu!”, a lo que el mismo astro portugués respondió diciendo que fue una buena imitación.

The @Cristiano celebration from @DjokerNole!

Find out why the World No. 1 is celebrating in the coming days…🎾#NittoATPFinals | #ATPTour pic.twitter.com/mj8WtdlR5f

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2020