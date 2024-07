El río Sena será el epicentro del mundo este viernes 26 de julio, con 300 mil espectadores en París para saludar a los barcos que transportarán a miles de deportistas en el desfile de la primera ceremonia de apertura olímpica que se realiza fuera de un estadio.

Sin embargo, previo al comienzo de la inauguración, el rapero estadounidense Snoop Doog fue quien acaparó la atención por haber llevado la antorcha olímpica por las calles de Saint-Denis.

El artista de hip-hop será comentarista olímpico para una cadena de televisión norteamericana, pero fue elegido para llevar la antorcha olímpica en la última jornada del relevo en París por haber nacido en Los Ángeles, la que será la sede de los próximos Juegos en 2028.

La antorcha olímpica ha atravesado Francia a lo largo de dos meses, y este viernes cruzará la villa de los atletas antes de llegar al Estadio Olímpico y al Centro Acuático de la Ciudad de la Luz.

Snoop Dogg por las calles de París

El rapero apareció bailando con la antorcha olímpica por las calles de la capital francesa, llamando la atención de miles de personas, quienes no dudaron en grabar los acontecimientos.

Snoop Dogg se encontraba resguardado por elementos de seguridad, pero eso no evitó que el autor de "Drop it like it's hot" pudiera interactuar con los presentes en París.

El estadounidense caminó tranquilamente por las avenidas principales, seguido por cientos de simpatizantes, quienes no se despegaban de él por ningún motivo.

Posteriormente, el artista realizó el relevo de la llama olímpica, para que continuara su recorrido correspondiente, antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.