Steve Kerr confirma baja de Kevin Durant para el primer partido

Kerr explicó que Durant sigue el proceso de rehabilitación necesario para que pueda superar el tirón muscular que sufrió en la pantorrilla derecha durante el tercer periodo del quinto partido de la serie de semifinales que disputaron frente a los Rockets de Houston y que ganaron por 4-2 al mejor de siete.

“Kevin no jugará en el Primer Partido”, afirmó Kerr tras completar el equipo su entrenamiento. “Ante esa realidad veremos luego como evolucionan todas las cosas, especialmente porque entre partidos vamos a tener más días de descanso que en las anteriores series”.

Kerr señaló que aún no se ha determinado si Durant viajará con los Warriors a Toronto cuando este martes, la expedición parta hacía Toronto, dado que hasta ahora, desde que se lesionó, no ha tenido ningún tipo de actividad con el resto de los compañeros y sigue su proceso de rehabilitación.

“No ha tenido ninguna actividad con nosotros y de haberlo hecho sería a un nivel muy bajo”, comentó Kerr. “Sé que ha hecho algunos tiros a canasta, pero tampoco he hablado con Rick Celebrini, nuestro director de medicina y rendimiento deportivo del equipo”.

Mientras que la buena noticia para Kerr fue ver como progresa el pívot estelar DeMarcus Cousins, de su lesión en el cuádriceps de su muslo izquierdo, que lo dejó fuera de la competición desde el segundo partido de la primera ronda de playoffs contra Los Angeles Clippers.

