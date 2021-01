Suspenden por seis meses a Conor McGregor tras su última pelea; les preocupa su estado de salud

Conor McGregor no pudo ante Dustin Poirier en la pelea estelar del UFC 257 que se desarrolló en el Fight Island de Abu Dhabi. El irlandés se vio superado por el estadounidense, quien obtuvo la victoria mediante un nocaut técnico en el segundo round.

El peleador irlandés no pudo caminar con normalidad tras el combate en el UFC 257. Tuvo que apoyarse en un bastón para dejar el Etihad Arena en Abu Dabi.

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. I’m excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday ❤️

