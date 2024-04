La contundente victoria de Max Verstappen, tricampeón mundial con Red Bull, marcó la carrera, pero el incidente con Gasly acaparó la atención. En la vuelta 12, el piloto francés ingresó a boxes para cambiar sus neumáticos, pero el cambio no se completó correctamente, lo que desencadenó el dramático suceso.

El mecánico, golpeado por la goma suelta y el propio auto de Gasly, recibió asistencia inmediata y pudo levantarse con la ayuda de sus compañeros. Ted Kravitz, periodista de Sky Sports, informó que el mecánico sufrió una contusión, pero afortunadamente no sufrió lesiones graves.

El incidente no solo afectó al mecánico, sino también a Gasly, cuya parada en boxes se demoró 20 segundos. A pesar de ello, Gasly mostró preocupación por el estado de su compañero durante la carrera.

El drama no cesó ahí. En la vuelta 21, el auto de seguridad virtual se implementó tras el retiro del monoplaza de Valtteri Bottas, de Stake F1 Team, y un choque entre Lance Stroll y Daniel Ricciardo que obligó al australiano a abandonar.

Ricciardo, visiblemente molesto, expresó su frustración hacia Stroll y la maniobra que lo llevó al abandono. "No sé qué está haciendo, dónde tiene la cabeza", declaró Ricciardo, criticando la acción del piloto de Aston Martin.

Las tensiones se intensificaron en el encuentro entre Stroll y Ricciardo, con intercambios de declaraciones acaloradas tanto en pista como por radio. Stroll recibió una sanción de 2 puntos en su Superlicencia por su conducta, evidenciando el ambiente enrarecido durante la carrera.

El Gran Premio de China dejó una jornada marcada por la emoción de la competencia y los incidentes en pista, recordando a pilotos y equipos la importancia de la seguridad y la concentración en cada momento de la carrera.

A decir del resultado final, el neerlandés, Max Verstappen, se quedó con la carrera sacando 25 puntos de diferencia en el campeonato, completaron el podio, Lando Norris (2°) y Checo Pérez (3°).

Alpine is not trying to kill one of the mechanics in pits.



Gasly going away without the wheel. #ChineseGP pic.twitter.com/KzrwkrHTdj