Tenista Novak Djokovic da positivo de coronavirus tras polémica por estar contra la vacunación

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno mundo. (Foto Prensa Libre: EFE)

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, informó este martes de que ha dado positivo en el test de la COVID-19 al que se sometió el lunes en Belgrado, ante las sospechas de haberse contagiado en el torneo “Adria Tour” que él organizó.

Djokovic confirmó que su mujer, Jelena, también se contagió.

“Tan pronto llegamos a Belgrado nos sometidos al test. El resultado mío y (el) de Jelena es positivo. Los hijos son negativos”, escribió Djokovic en un comunicado publicado por la agencia de relaciones públicas New Media Team.

El tenista añadió que, de momento, no tiene síntomas de COVID-19, que permanecerá aislado durante 14 días y que dentro de cinco días volverá a someterse a un nuevo análisis para verificar si sigue teniendo el patógeno.

Djokovic es así el séptimo caso de coronavirus entre los participantes y asistentes al citado torneo, que fue interrumpido el pasado domingo tras conocerse el caso positivo del búlgaro Grigor Dimitrov (19).

Los demás son el croata Borna Coric, el serbio Victor Troicki y su mujer, y dos entrenadores, uno del propio Novak Djokovic, Marko Paniki, y el de Dimitrov, Kristijan Groh.

En su comunicado de hoy, Djokovic, objeto de duras críticas internacionales por considerar que menospreció la pandemia y que en la competición no se respetaron las medidas para evitar contagios, lamentó los casos que se han dado hasta ahora y expresó su esperanza de que no aumenten.

“Hemos organizado el torneo en el momento en que el virus bajaba, confiando en que se habían dado las condiciones para su celebración”, resaltó.

Aseguró que él actuó “de corazón abierto e intenciones sinceras”.

“El torneo fue de carácter humanitario, con la idea de ayudar a los tenistas de la región, crear las condiciones para que jueguen, tengan ingresos y superen así de forma más fácil este difícil período”, prosiguió.

El tenista insistió en que su intención fue enviar mensaje de respeto, solidaridad y juego limpio, y agradeció a quienes apoyaron esa iniciativa.

“Espero que no se complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien”, declaró el tenista.

El torneo de Djokovic se jugó del 12 al 14 de junio en Belgrado, y el pasado fin de semana se celebró la segunda etapa en Zadar.

Contra la vacunación

“Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión”, dijo Djokovic en una videollamada con varios deportistas serbios.

Djokovic ve poco probable que las competiciones de tenis se reanuden antes de agosto o septiembre.