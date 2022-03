Tom Brady da marcha atrás al retiro de la NFL: “Me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”

Brady, considerado el mejor jugador de la historia del futbol americano, dio a conocer el pasado 1 de febrero su decisión de bajar el telón a una incomparable carrera de 22 temporadas y un récord de siete títulos de Super Bowl.

“He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención“, afirmó entonces el ‘quarterback’, casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen y padre de tres hijos.

Hasta ese momento, Brady nunca había descartado llegar a los 45 años en activo.

El último partido de Brady con los Buccaneers había sido una derrota el 23 de enero en la ronda divisional ante Los Angeles Rams, después campeones.

El ‘quarterback’ aterrizó en Tampa Bay en 2020 después de liderar la dinastía de los New England Patriots, donde coleccionó seis títulos de NFL.

Contradiciendo a quienes le auguraban un retiro dorado en Florida, Brady sorprendió al mundo de la NFL al liderar a los Bucs hasta el segundo triunfo de Super Bowl de su historia.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022