Un piloto herido y repatriado tras explosión de su coche en el Dakar

“El piloto del coche ha resultado gravemente herido en la pierna y tuvo que ser sometido a una operación. Su estado va en vías de mejora (…) Su vehículo se vio frenado brutalmente por una repentina explosión cuyo motivo se desconoce por ahora. La policía saudita acudió inmediatamente al lugar y comenzó sus investigaciones, sin descartar ninguna posibilidad, incluida la de una acción maliciosa”, según un comunicado del organizador de la prueba, ASO, difundido antes del tuit de las autoridades sauditas.

El director de la carrera, David Castera, precisó en una entrevista a francetvinfo.fr que el piloto es Philippe Boutron, que participaba en el Rally Dakar por novena vez y que es conocido además por ser el presidente del club de futbol del US Orleans.

