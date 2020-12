Un Tom Brady de récord impulsa a los Buccaneers de vuelta a playoffs de la NFL

Brady, de 43 años, nunca había sumado más yardas en una primera mitad durante sus dos décadas como figura de la liga de football americano (NFL), en las que conquistó seis títulos de Super Bowl con los New England Patriots.

El mariscal de campo solo superó esa cifra en medio partido en una ocasión, en la segunda mitad de un choque ante los San Francisco en 2012 en la que acumuló 367 yardas.

Con la inspiración de Brady, los Buccaneers llegaron al descanso con una ventaja de 34-0 en el Ford Field de Detroit y un total de 410 yardas recorridas, una marca que nunca había conseguido la franquicia y que no se veía en la NFL en la última década.

The @Buccaneers are in the #NFLPlayoffs for the first time since 2007! #GoBucs pic.twitter.com/EYQO3PXf4d

— NFL (@NFL) December 26, 2020