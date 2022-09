“Una campeona”, “la más grande de todos los tiempos”: Los mensajes de las celebridades hacia Serena Williams tras su despedida del tenis

— LeBron James, estrella de la NBA: “Ha sido un honor seguir tu viaje. Solo quiero darte las gracias por ser una inspiración para tanta gente”.

— Oprah Winfrey, personalidad televisiva: “25 años. Campeona. Héroe. Leyenda para siempre”.

— Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia: “Eres literalmente la mejor dentro y fuera de la cancha. Gracias por inspirarnos a todos a perseguir nuestros sueños. ¡¡¡¡¡¡Te quiero hermanita!!!!!!”

— Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos: “Felicidades por una carrera increíble. Qué suerte hemos tenido de ver a una joven de Compton crecer hasta convertirse en una de las mejores atletas de todos los tiempos”.

Congrats on an amazing career, @SerenaWilliams!

How lucky were we to be able to watch a young girl from Compton grow up to become one of the greatest athletes of all time.

I'm proud of you, my friend—and I can't wait to see the lives you continue to transform with your talents. pic.twitter.com/VWONEMAwz3

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 3, 2022