Usher es el artista que cantará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024, el más caro de la historia

El “half time show”, como se le conoce popularmente, llama particularmente la atención porque a lo largo de la historia artistas del más alto nivel han protagonizado conciertos espectaculares que perduran en la memoria de los aficionados.

La primera vez que se llevó a cabo fue en 1967 y fue la Banda sinfónica de la Universidad de Arizona, la banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling y Al Hirt los que ofrecieron el entretenimiento, que con el pasar de los años se convirtió en el fenómeno que es ahora.

El momento que cambiaría la historia del show del medio tiempo llegó en 1993, cuando Michael Jackson se presentó. Desde entonces artistas como Bruno Mars, Beyoncé, Stevie Wonder, Justin Timberlake, Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, Prince y Shakira, entre otros han subido al escenario.

Para la edición del 2024 el encargado del espectáculo es Usher, un cantante de los géneros de rap y hip hop originario de Texas y que actualmente tiene 45 años.

Catalogado como uno de los más grandes exponentes de su género, Usher tendrá la oportunidad de encabezar el show del medio tiempo como artista principal, después de una colaboración con los Black Eyed Peas en el 2011.

El show del cantante en el Allegiant Stadium de Las Vegas, durante la pausa en el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, será también el más caro en la historia y la razón se debe a los precios de los boletos.

Según reportó la agencia EFE, el pasado 1 de febrero el costo del billete para este juego iba de los 7182 dólares hasta los 12.121, más del doble de los 5.678 dólares del precio que tuvieron los boletos para el Super Bowl LVII, el año anterior.

Un asiento de club en la fila 1 del Allegiant Stadium, detrás de la banca de los Kansas City Chiefs, se puede adquirir por 23 mil dólares.

Según la experiencia de años pasados, estos precios tenderán a incrementar su valor conforme se acerque el día del partido.

What happens (before the Halftime Show) in Vegas… 😈🔥

Watch “Where’s Usher” now and get ready for an epic #AppleMusicHalftime Show on Sunday. https://t.co/Vh4qVbiAa4#WheresUsher #SBLVIII @Usher @NFL @RocNation pic.twitter.com/EW1WkdpW17

— Apple Music (@AppleMusic) February 8, 2024