“Ven y dímelo en la cara”: Djokovic protagonista de una acalorada discusión con un fan en el Australian Open

Según Djokovic, intentó ignorarlo, pero finalmente su paciencia llegó al límite y se dirigió directamente a la persona con un “Si eres tan valiente de decirme esto desde la grada ven aquí y dímelo a la cara“.

Esto lo respaldó el serbio en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Me ha dicho muchas cosas, mejor no lo quieras saber. Lo he aguantado durante casi todo el partido, pero al final le he dicho que si quería bajar y decírmelo a la cara. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba“, agregó.

Según el balcánico, el episodio con el aficionado le sirvió para poder enchufarse.

“Estaba vacío en muchos tramos del partido y quizás necesitaba ese episodio con el aficionado para agitarme y encontrar la intensidad necesaria“, comentó.

Finalmente, el 24 veces ganador de Grand Slam, afirmó que no ha estado jugando bien, pese a que en Australia juega como si fuera su propia casa.

“No he estado jugando mi mejor tenis, es complicado. En las primeras rondas juegas contra tenistas que no tienen nada que perder y mis primeros dos rivales fueron dos tenistas de gran calidad, espero que pueda mejorar mi nivel“, añadió

El próximo rival de Djokovic será Tomás Etcheverry en la tercera ronda del torneo.