‘Mad Max’, que el año pasado se paseó por la mayoría de los circuitos del Mundial de Formula Uno, comenzó ya la conquista de un nuevo título, después de que durante las tres sesiones de entrenamientos libres de este jueves y este viernes y los test de la pasada semana escondiera su ritmo a una vuelta y optara por hacer tandas largas.

A falta de cuatro minutos para que el semáforo se pusiera en rojo, el neerlandés cogió el rebufo de un McLaren para, desde el principio de la vuelta, tener una ventaja extra en el primer sector, lo que le permitió superar en la línea de meta al monegasco Leclerc, que, aunque lo intentó hasta en dos ocasiones, no pudo rebajar el tiempo del inexpugnable Verstappen, que quiere continuar con el dominio exhibido durante los dos últimos años.

El propio piloto neerlandés comentó al término de la sesión que estaba algo sorprendido por el nivel mostrado y que esta primera posición era “inesperada”, pero, a la vez, resaltó que en la Q3 el monoplaza mejoró respecto a las sesiones de libres, en las que no se había mostrado del todo consistente, y sobre todo aprovechó el rebufo de los McLaren para terminar liderando la calificación.

También se aprovechó del rebufo Sainz, que no obstante se vio superado en la línea de meta por el británico George Russell (Mercedes), que terminó tercero, y por Leclerc, además de Verstappen, a pesar de que durante los test e incluso en la tercera sesión de libres parecía mostrar un punto más que el resto de la parrilla.

Pese a marcar el primer tiempo al acabar la Q1 y exhibir el mejor crono la semana pasada en los test, sus dos mejores vueltas no fueron suficientes para estar en primera línea y el madrileño partirá desde la cuarta plaza, justo por delante de ‘Checo’ Pérez, que en ningún momento pareció coger el ritmo a la sesión, y de su amigo Fernando Alonso.

