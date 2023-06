Verstappen continua imparable: Más líder tras ganar en Barcelona; Sainz quinto y Alonso, séptimo

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron quinto y séptimo, respectivamente; y el canadiense Lance Stroll, compañero de este último fue sexto.

El francés Esteban Ocon (Alpine) acabó octavo, por delante del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

El otro galo de Alpine, Pierre Gasly, también entró en los puntos, al concluir décimo.

Verstappen lidera ahora el Mundial con 170 puntos, 53 más que su compañero mexicano; mientras que Alonso sigue tercero en el certamen, con 99 puntos. Sainz sigue sexto, con 58 unidades.

En el Mundial de constructores, Red Bull sigue claramente al frente (con 287 puntos), pero Mercedes (152) le arrebató la segunda plaza a Aston Martin, que ahora es tercera, con 134.

El periplo europeo del campeonato -que se reanudará el primer fin de semana de julio en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria), sede del de Austria-, se interrumpirá ahora con el Gran Premio de Canadá; que se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

A simply perfect weekend 🙌

To win here again is absolutely incredible! What a pleasure to drive a car like this! 👌 This is down to all the hard work on track and at the factory @redbullracing 💪

A big thank you to everyone in the team and all the fans for your support 👏… pic.twitter.com/xjEBtYkoEv

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 4, 2023