Verstappen desde la ‘pole’ en Zandvoort; Alonso sale quinto; Sainz, sexto y Pérez, séptimo

Verstappen, de 25 años, firmó, ante su muy entusiasta afición, su vigésima octava ‘pole’ desde que corre en la F1 -la novena de la temporada-, al dominar la sesión de calificación y marcar la vuelta rápida de la tercera y decisiva ronda, con el neumático blando.

El nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos cubrió los 4.259 metros de la pista neerlandesa en un minuto, 10 segundos y 567 milésimas, 537 menos que el inglés Lando Norris (McLaren); que saldrá junto a él desde la primera fila.

Another super effort from Max 🙌

The Red Bull driver collects his eighth @pirellisport Pole Position Award of the year from current #F1Academy Championship Leader, Marta Garcia 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/wblyRgvjnL

