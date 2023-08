Verstappen iguala a Vettel en Zandvoort y Checo pierde el podio con Gastly

En una carrera loca -interrumpida con bandera roja a falta de siete de las 72 vueltas previstas, por la lluvia-, el nuevo gran ídolo deportivo de los Países Bajos elevó a 13 el récord histórico de victorias seguidas de su escudería e igualó otra plusmarca, la de victorias seguidas: las que logró hace diez años, asimismo con Red Bull, el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel.

La salida tuvo lugar sobre una pista seca, pero la lluvia empezó a caer poco después y los pilotos tuvieron que elegir si seguir en pista o pasar por boxes para poner neumáticos de lluvia.

El primero en optar por el cambio fue Pérez, que pasó a la cabeza de carrera por delante del chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

La lluvia se detuvo rápidamente, penalizando en esta ocasión a los pilotos con neumáticos para mojado y obligando a una nueva parada en boxes. En esta segunda parada, Verstappen pasó a la cabeza en la 12ª vuelta, por delante de Pérez y Alonso.

Sargeant into the barriers (he's okay) 💥

La meteorología seguía siendo inestable, con lluvia mojando porciones del circuito pero no otras. El estadounidense Logan Sargeant (Williams) sufrió una violenta salida de pista en la 16ª vuelta, que si bien no le causó daños físicos, sí obligó a la entrada en pista del coche de seguridad.

Tras volver a la normalidad en la vuelta 22, el campeón neerlandés aumentó la distancia sobre sus perseguidores, pero la lluvia reapareció en la vuelta 60.

Verstappen leads from Perez, then it's Alonso followed by Gasly and Sainz #DutchGP #F1 pic.twitter.com/LhfAywQsZ4

We are racing again!

Tras el nuevo cambio de neumáticos, Verstappen mantenía el liderato, pero un accidente de Zhou Guanyu provocó la bandera roja, que interrumpió la prueba hasta que la pista estuvo seca de nuevo.

His car has damage, but the Chinese driver is out of the car and looks okay (if a little damp) 👍 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/1kZA7M5A0X

Before the red flag, Zhou aquaplaned into the Turn 1 barriers

Tras media hora de interrupción, el Gran Premio volvió a lanzarse detrás del Safety Car, que se retiró pasadas dos vueltas. En las cinco que restaban hasta la bandera de cuadros, Alonso trató de aguar la fiesta a Verstappen, pero el ritmo del neerlandés fue demasiado alto.

Pérez, que cruzó la meta tercero, sufrió una penalización de 5 segundos, que abrió las puertas del podio al francés Pierre Gasly.

LAP 71/72

Verstappen is nearly three seconds ahead, Alonso second with Perez third, but the Mexican has a five-second penalty for speeding in the pit lane.

Sainz and Hamilton are fighting for P5 just behind 📸#DutchGP #F1 pic.twitter.com/vZTn8OiwSk

— Formula 1 (@F1) August 27, 2023