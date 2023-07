Verstappen más líder al imponerse también en Austria, donde ‘Checo’ fue tercero

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron cuarto y sexto, respectivamente. El inglés Lando Norris (McLaren), entre ambos, acabó la carrera en quinta posición .

Verstappen, que firmó su quinta victoria seguida, lidera ahora el campeonato con 229 puntos, 81 más que ‘Checo’ y con cien sobre el doble campeón mundial asturiano, que es tercero en la general.

Los dos pilotos de Mercedes, los ingleses Lewis Hamilton -séptuple campeón del mundo- y George Russell, concluyeron séptimo y octavo, respectivamente.

El francés Pierre Gasly (Alpine) acabó noveno este domingo en el Red Bull Ring, donde el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll se anotó el último punto en juego al concluir décimo.

La siguiente prueba, el Gran Premio de Gran Bretaña, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

TEAM STANDINGS 📊

McLaren move closer to Alpine 👀

Mercedes increase the gap to Aston with 6 points #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nNNTJyZulk

— Formula 1 (@F1) July 2, 2023