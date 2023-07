Verstappen no perdona y Red Bull bate el récord histórico de McLaren en el Gran Premio de Hungría

Verstappen, que arrancó segundo, dio cuenta del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), primero en parrilla -y cuarto, al final-, a las primeras de cambio; y no dio opción a que el campeonato se animase algo. El dominio de Red Bull, es incuestionable, con el muy sobresaliente monoplaza diseñado por el estelar ingeniero inglés Adrian Newey, el mayor genio que hay en la categoría reina. El que en su día también ideó el coche con el que el alemán Sebastian Vettel lideró el cuatrienio glorioso (2010-13) de la escudería austriaca, que durante ese tiempo ganó cada año los títulos de pilotos y de constructores.

Asumiendo que sólo una debacle superlativa evitará que a Red Bull se le escape este año otro ‘doblete’, sólo quedan por dilucidar dos cuestiones. La primera, saber con cuántas pruebas de margen festejará su tercer título el nuevo gran ídolo deportivo de los Países Bajos. La segunda, si los ‘toros rojos’ serán capaces de ganar todas las carreras (22) de esta temporada. Algo que, visto lo visto, no pocos perciben como muy factible.

De momento, la escudería austriaca ha mejorado la mejor racha histórica que consiguieron para McLaren, hace 35 años, dos auténticos mitos de la F1: el cuádruple campeón del mundo francés, Alain Prost; y Ayrton Senna, que antes de morir accidentado, en Imola (Italia) y en 1994, festejó ganó tres Mundiales para Brasil.

Hamilton elevó el sábado a 104 su propio récord histórico de ‘poles’ en la F1 y, un año y medio después, volvía a arrancar primero. Acompañado en la primera fila por Verstappen, al que había mejorado por sólo tres milésimas en la Q3 de una calificación ‘modificada’ que todos afrontaron de forma preceptiva con el neumático blando en la última ronda; después de haber rodado con el duro en la primera y con el medio en la segunda.

Eso, en el marco de un fin de semana cuyo ‘modus operandi’ se repetirá en Monza (Italia), con menos juegos de neumáticos disponibles (11 en lugar de 13) y que provocó que apenas se rodase el viernes; y no tanto en el último libre del sábado, con el fin de ahorrar gomas para la calificación y la carrera.

Los McLaren arrancaban desde la segunda fila, con Norris, tercero; y Oscar Piastri, de lejos el mejor debutante del año, cuarto; comenzando a evidenciar que lo de Silverstone -donde el inglés fue segundo y el australiano acabó cuarto- no había sido casualidad. Este domingo, en un circuito completamente distinto, la escudería de Woking confirmó su avance, ya que al segundo puesto de Lando añadió el quinto del talentoso ‘rookie’ de Melbourne.

Smashing reaction from Lando 😆 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/kQ5AFjiKLx

Alonso, al que no le gustó nada el cambio de reglas a mitad de temporada -“es como cambiar la altura de la canasta”, declaró- arrancaba octavo, después de que para nada saliese como esperaban una calificación en la que apuntaban, como poco, “a la segunda fila”, según indicó a Efe el inglés Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, en su habitual encuentro con los medios previo a la carrera.

‘Checo’ arrancaba, tras otro flojo sábado, noveno. Y firmó la segunda remontada del día. La mejor la protagonizó el segundo Mercedes, el de otro inglés, George Russell, que salió decimoctavo y acabó sexto.

Sainz, por primera vez, tras 33 Grandes Previos en la Q3, fuera de la misma, arrancaba undécimo. en una parrilla en la que sorprendían los Alfa Romeo, con el chino Guanyu Zhou quinto -su mejor puesto desde que corre en la F1- y el finlandés Valtteri Bottas, séptimo. Dos pilotos que perdieron posición a las primeras de cambio, para acabar el grupo de los desaparecidos en combate.

La degradación de los neumáticos iba a ser, de nuevo, crucial; en otra jornada calurosa. Los primeros ocho en parrilla salieron con el compuesto medio. ‘Checo’ lo hizo con el duro. Y Carlos fue de los que arrancaron con el blando.

A magnificent seventh victory in a row for @Max33Verstappen

Hamilton salió mal y, de una tacada, en las dos primeras curvas lo habían pasado Verstappen y los dos McLaren. Sainz hizo una salida espectacular y avanzó cinco plazas para colocarse sexto, por detrás de su compañero monegasco Charles Leclerc -que había salido desde esa posición y que acabó séptimo- y por delante de Alonso y de ‘Checo’, que habían avanzado una, aprovechándose del descalabro de los Alfa Romeo.

Zhou había golpeado por detrás al australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), recién regresado a la F1, y que se fue contento con la decimotercera plaza. Pero más aún, por haber mejorado durante todo el fin de semana a su nuevo compañero, el japonés Yuki Tsunoda.

No obstante, los peor parados, de lejos, en la salida, fueron los Alpine, que se tocaron en la primera curva, quedando ambos -los franceses, Esteban Ocon y Pierre Gasly- fuera de carrera nada más empezar.

En la octava de las 70 vueltas, Pérez rebasó a Fernando y le arrebató la séptima plaza; y dos giros después Verstappen ya le sacaba 3.3 segundos a Piastri, 5.5 a Norris y 7.5 a Hamilton, que seguía cuarto. Sainz, a 13, era sexto; ‘Checo’, a 16, séptimo; y Alonso, a 18, octavo.

The points scorers at the Hungaroring 👀#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1967g1AXcO

— Formula 1 (@F1) July 23, 2023