Verstappen se devora una nueva ‘pole’ bajo la lluvia en el GP de Canadá; Hülkenberg es segundo y Alonso tercero

El neerlandés, de 25 años, tendrá también una buena oportunidad el domingo de ampliar su ventaja en la clasificación general respecto al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, su compañero de Red Bull, que tendrá que remontar desde el decimosegundo lugar.

“Realizamos cambios después de un día complicado ayer. Estaba completamente mojado, pero el auto se sentía mejor para conducir“, declaró ‘Mad Max’ tras su actuación en el circuito Gilles Villeneuve, donde miles de aficionados soportaron estoicamente la intermitente y a veces feroz lluvia.

“Tomamos todas las decisiones correctas y estoy muy contento de estar en la ‘pole’ aquí”, subrayó. “Yo soy de Países Bajos, así que me gusta manejar en mojado”.

En el final de una caótica clasificación, el alemán Hülkenberg logró colarse en medio de la pugna entre Verstappen y Alonso para lograr la segunda posición de la parrilla.

“Fue una sesión salvaje y loca en condiciones cambiantes, con los muros tan cerca en mojado“, señaló el piloto del equipo Haas, que finalizó a 1,244 segundos de Verstappen. “Obviamente esto llega de forma inesperada, pero estoy muy feliz y muy orgulloso”.

Por su parte el veterano Fernando Alonso ratificó su fiabilidad en esta temporada y logró un resultado que le permite aspirar a su quinto podio de la campaña, en la que ocupa la tercera posición de la tabla general.

Frustration and disappointment for Charles Leclerc as he misses out on another Q3 appearance 💔 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/5xWBntA54l

El piloto de Aston Martin señaló que la elección de neumáticos adecuados fue una de las claves de esta desafiante sesión.

“Pero tenemos la tercera posición y está bien”, remarcó el bicampeón mundial. “Los aficionados aquí son increíbles y la ciudad abraza este Gran Premio, espero que todos lo hayan disfrutado. Si empujamos, tenemos una oportunidad mañana“.

Los británicos Lewis Hamilton y George Russell, de la escudería Mercedes, partirán desde la cuarta y quinta posición de la parrilla del domingo, cuando se espera que el sol esté de vuelta para el Gran Premio, que arrancará a las 14H00 locales (18H00 GMT).

Entre las decepciones de la jornada estuvieron los dos pilotos de Ferrari, el español Carlos Sainz (8º) y el monegasco Charles Leclerc (11º), además del mexicano ‘Checo’ Pérez (12º), que se quedó fuera de la última parte de la clasificación por segundo Gran Premio consecutivo.

En su caso, Sainz se mostró aliviado al ver cómo los daños que sufrió su auto en los ensayos fueron reparados a tiempo para la clasificación.

Pole Position 💪

We had a great car and made the right calls, so excellent job by the team @redbullracing 👏 A massive thank you goes out to all the fans who conquered the rain to support us 🍁🙌

#CanadianGP pic.twitter.com/AuDnhXcY0q

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 17, 2023