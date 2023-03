Verstappen se impone en Baréin por delante de ‘Checo’ Pérez y Alonso en el Primer GP de la temporada de Fórmula 1

Alonso, de 41 años, festejó su podio 99 en la categoría reina, al acabar tercero una carrera que su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) concluyó en cuarta posición, por delante del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quinto este domingo en Sakhir.

El doble campeón mundial español volvió a subirse a un podio un año y casi cuatro meses después de que lo hiciese por última vez, al acabar tercer en noviembre de 2021 el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail.

El canadiense Lance Stroll, nuevo compañero de Alonso, concluyó sexto, por delante del otro Mercedes, el del inglés George Russell.

El finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) concluyó octavo, mientras que el francés Pierre Gasly acabó su primera carrera como piloto de Alpine en novena posición.

También puntuó el tailandés Alex Albon (Williams), que concluyó en décima posición este domingo en Sakhir.

La segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Arabia Saudí, se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito urbano de Yeda.

