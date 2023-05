Verstappen se queda con el GP de Miami y conserva liderato de la F1 ante ‘Checo’ Pérez

El recital de Verstappen, vigente bicampeón mundial, arruinó las esperanzas de ‘Checo’ Pérez de auparse al liderato de la clasificación general por primera vez en su carrera y de celebrarlo con la amplia comunidad latinoamericana que le apoyó en el circuito de Miami (Florida).

“Lo intenté, lo di todo”, declaró en la pista el mexicano. “Los neumáticos medios al principio fueron peor de lo esperado y eso comprometió nuestro ritmo. Y Max tuvo un ritmo tremendo (…) Una victoria merecida para él“.

El piloto de Guadalajara, que estaba a solo seis puntos del liderato tras su triunfo la semana pasada en Bakú, se encuentra ahora a 13 puntos de Verstappen (119 a 106), quien sumó su tercer triunfo del año.

El mexicano se había aprovechado de un error del neerlandés en la clasificación para apropiarse de la ‘pole’ y logró conservar la cabeza de la carrera en la salida ante los españoles Alonso y Sainz, pero a nueve vueltas para el final tuvo que resignarse a ser adelantado por Verstappen.

“Fue una buena carrera, traté de mantenerme fuera de problemas al principio y luego fui adelantando uno por uno“, explicó el neerlandés. “Luego pude mantenerme un tiempo largo con neumáticos duros. Fue una gran batalla al final con ‘Checo'”.

Numerosas celebridades como los gigantes del deporte Roger Federer, Michael Jordan y Serena Williams o los actores Tom Cruise y Vin Diesel presenciaron desde las gradas este nuevo pulso entre los dos pilotos de Red Bull, que han acaparado todas las victorias en lo que va de campeonato.

After 57 laps, our points-scorers in Miami 🤩 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Zq3RMvCpWK

Tras el semáforo verde, los tres pilotos de habla hispana, Pérez, Alonso y Sainz, protagonizaron una limpia salida y mantuvieron las primeras tres posiciones.

Por detrás de ellos, Verstappen no esperó un segundo a calentar sus neumáticos duros y se lanzó a una agresiva remontada con la que resarcirse de su frustrante clasificación del sábado.

‘Mad Max’ había sido el gran dominador de los ensayos libres pero en el momento decisivo de la clasificación cometió un error que, unido a un accidente de Charles Leclerc (Ferrari) que acortó la sesión, lo dejó sin marcar tiempo y relegado al noveno puesto de la parrilla.

En la cuarta vuelta Verstappen ya se había situado en la sexta plaza, después de un espectacular doble adelantamiento a Leclerc y Kevin Magnussen (Haas-Ferrari). En la 11 ya aparecía en el retrovisor del trío de cabeza y en la 15 ya había adelantado a Sainz y Alonso y se lanzaba por su compañero Pérez.

“El auto que está atrás es Max”, avisaban por radio a ‘Checo’, que le sacaba entonces casi cuatro segundos al neerlandés.

Devorando pista a un ritmo frenético, Verstappen recortaba distancia en cada vuelta a Pérez, que cambió a neumáticos duros al entrar en boxes en la 20.

Con neumáticos frescos, el mexicano mejoró sus prestaciones y comenzó a rodar a mayor velocidad de su rival, pero la estrategia de Verstappen marcó la diferencia en la recta final.

El bicampeón mundial aguantó hasta la vuelta 46 para cambiar neumáticos y a su regreso a la pista se colocó rápidamente detrás de Pérez.

Tras una breve y controlada resistencia, el mexicano no pudo evitar que Verstappen lo rebasara a nueve vueltas para el final.

🏁 CLASSIFICATION (LAP 57/57) 🏁

How we crossed the line in Miami Gardens 🌴#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/vdEBuVIH3h

— Formula 1 (@F1) May 7, 2023