Verstappen también gana el Gran Premio de Qatar; Alonso fue sexto

El otro español, Carlos Sainz (Ferrari) no participó en la carrera, al descubrirse, poco antes de la misma, una avería -“un problema en el sistema de combustible”, según su escudería- en su coche; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó noveno, pero, tras una tercera penalización por exceder los límites de pista anunciada justo al final, perdió un puesto y se clasificó décimo.

En una carrera durísima, marcada por el fuerte calor y la elevada humedad -y con la obligatoriedad extraordinaria de no rodar más de 18 vueltas con cada neumático -en aras de una mayor seguridad-, el inglés George Russell (Mercedes) fue cuarto, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del doble campeón mundial asturiano.

El francés Esteban Ocon (Alpine) acabó séptimo, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo), que, gracias a la tercera penalización de ‘Checo’ subió un puesto y acabó noveno.

TWO LAPS TO GO!

Leader Verstappen is four seconds ahead of Piastri, with Norris just 1.5 seconds further back 😮#F1 #QatarGP pic.twitter.com/pDmimJ4C1t

