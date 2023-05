Verstappen vuela a la victoria en Mónaco por delante de Fernando Alonso; ‘Checo’ fue décimosexto

En la clasificación general, Verstappen es todavía más líder, por delante de su compañero Sergio Pérez, que ganó en Mónaco en 2022 pero que esta vez ha tenido un fin de semana para olvidar, con una salida de ruta el sábado que le hizo comenzar en el final de la parrilla este domingo.

El mexicano fue decimosexto en la carrera y pudo mantener su segundo puesto en la general, aunque Alonso, tercero, se acerca a 12 puntos.

That was very lovely 🤩 To win it in this way, makes it extra special 🙌

A great weekend which we executed really well! An amazing job by everyone in the team @redbullracing 👏 pic.twitter.com/NfdVGfpQT2

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 28, 2023