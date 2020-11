Video: así fue el grave accidente de Grosjean en el Gran Premio de Baréin

El Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Sakhir, quedó parado con bandera roja, nada más darse la salida, a causa del accidente del francés Romain Grosjean (Haas).

El corredor se accidentó espectacularmente en su monoplaza, que se incendió, pero, por fortuna, no sufre daños mayores.

La carrera se interrumpió en la primera vuelta, en la que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -ya matemáticamente séptuple campeón del mundo-, que salía desde la ‘pole’, mantuvo su primer puesto; pero en la que el holandés Max Verstappen (Red Bull) avanzó uno y es segundo.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) mejoró dos plazas y circulará tercero cuando se reanude la prueba, en cuanto se retiren de la pista los desperfectos del Haas de Grosjean.

No GP do Bahrein de F1, Romain Grosjean saiu da pista e bateu o carro que explodiu. Apesar do susto, ele saiu do veículo consciente. Informações preliminares dão conta de fratura de costelas e mãos e pés queimados. O momento em que ele sai das chamas.pic.twitter.com/eesLbIKlj1

— Vítor Magalhães (@valavitor) November 29, 2020