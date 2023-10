VIDEO | Chris Gutiérrez saca victoria contundente en el UFC Vegas 81 ante el chino Alteng Heili

Sin embargo, esta vez, enfrentó un cambio en su oponente cuando Montel Jackson anunció su retiro del combate, lo que llevó a la búsqueda de un nuevo rival y un reajuste en la fecha del enfrentamiento para permitir una preparación adecuada.

El nuevo oponente de Gutiérrez, Alateng Heili, llegó al combate en un momento de gran forma, con dos victorias consecutivas en su récord profesional. Este luchador chino de 31 años debutó en la UFC en 2019 y venía de una victoria por decisión unánime ante Chad Anheliger en septiembre de 2022. Por lo que el choque prometía fuertes emociones en el octágono, y los fanáticos de las MMA estaban ansiosos por ver el resultado.

Por su parte, Chris Gutiérrez, de ascendencia guatemalteca y colombiana, también llegaba al combate con un historial impresionante en los últimos tiempos. Con cuatro victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, ya que su única derrota en el último año fue ante Pedro Munhoz en abril, lo que habla de su capacidad para superar desafíos y regresar más fuerte.

El récord de Gutiérrez es impresionante, con 19 victorias, 4 derrotas y 3 empates. Desde que se unió a la UFC en 2018, ha acumulado siete de esas victorias en el octágono. Su estilo de pelea agresivo y versátil lo ha convertido en un contendiente temido en su categoría.

La noche del UFC Vegas 81 fue testigo de una pelea electrizante, con dos atletas entregados en busca de la victoria. Chris Gutiérrez demostró su habilidad en el octágono al imponer su juego y asegurar una victoria por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

“Primero que todo quiero darle gracias a Dios, muchas emociones, pero solo trato de ser una luz en la vida de las personas, en especial durante sus días oscuros. Solo trato de pelear por las buenas cosas de la vida. Me he ganado mi lugar, soy número 15, me he ganado mi lugar en la cima, así que ojalá pueda estar en la main card para la próxima. Pero por ahora no me preocupa eso, tengo que atender mis asuntos, tengo a mi hermano pequeño listo, así que nos preparamos para eso”, le comentó el apodado “guapo” al entrevistador Michael Bisping al término del evento que tendrá como pelea estelar a Sodiq Yussuf contra Edson Barboza.