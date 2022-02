VIDEO | Detuvo con la cara un penal, quedó noqueado y perdió el partido: así cayó Brasil ante Argentina

Argentina y Brasil igualaron 3-3 en tiempo reglamentario.

Por la Albiceleste anotaron Cristian Borruto, Ángel Claudino y Leandro Cuzzolino. Los tantos de la Canarinha fueron de Ferrão, Matheus y Marcenio

Argentina, subcampeón en la Copa América en 2017 y actual campeón mundial, buscará su tercer título en la Copa América de Futsal.

En la competencia sudamericana, la Canarinha acumula diez de los doce títulos disputados desde 1992.

En un partido intenso, Borruto, del italiano Acqua e Sapone Calcio a 5, puso adelante a Argentina, que apenas pudo celebrar su ventaja, ya que el capitán brasileño y pívot del FC Barcelona, Ferrão, puso las acciones 1-1 unos minutos después, en la que sería la dinámica hasta el final.

Matheus, también jugador del Barcelona, anotó el 2-1 para Brasil con un cobro de pelo quieta. Pero la reacción no se hizo esperar y Ángel Claudino, del español Emotion Zaragoza, consiguió el 2-2.

Su compañero, Leandro Cuzzolino, del Acqua e Sapone Calcio a 5 de Italia, puso el 3-2 a favor de Argentina en tiro tras la expulsión del portero brasileño. Sin embargo, Marcenio, el otro brasileño en el Barcelona, dejó casi de inmediato el marcador en 3-3.

En la prórroga y con la adrenalina, el portero argentino Nicolás Sarmiento, quien milita en Real Betis Futsal, fue el protagonista al contener un tiro libre directo de Ferrão.

Pero el momento más impresionante ocurrió en el primer tipo penal de Argentina, cuando el número 4, Lucas Alemany remató con toda la fuerza, pero el balón impactó directamente en el rostro del arquero brasileño, Guitta. El golpe fue tan fuerte que lo derribó y en su caída botó la portería.

Mire el video:

Sin embargo, a pesar de lo violento del golpe, el guardameta brasileño se recuperó y siguió jugando, aunque su equipo finalmente perdió.

ARGENTINA BRAZIL FUTSAL SEMI FINAL PENALTIES ARE ONGOING RIGHT NOW AND THIS JUST HAPPENED 😭😭😭😭pic.twitter.com/wk1Cz1zGJM

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) February 5, 2022