VIDEO | El accidente que dejó fuera a Checo Pérez del GP de México a los 17 segundos

En un día soleado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el público asistente había preparado un comité de bienvenida acorde a la ocasión para su compatriota en el escenario de la F1.

No podía ser de otra manera, las personas se volcaron desde el desfile previo, con Pérez guardando el respeto y entonando con fuerza la letra del himno mexicano, esperando que, con el calor de sus vítores, sumando al del ambiente, al final pudieran verlo subir al podio.

En esta línea, los más de 100 mil espectadores mostraron pancartas con la leyenda #F1esta en alusión al evento masivo que estaban viviendo y para alentar a Pérez, quien arrancó la competencia en la quinta plaza.

A escasos segundos del arranque, Pérez se encontró con la mala fortuna y sufrió un choque con el monegasco, Charles Leclerc. Esto porque el mexicano quiso empezar fuerte la carrera y sorprender a sus rivales de Ferrari.

Sin embargo, su llanta trasera se topó con la delantera de Leclerc lo cual lo sacó de la competencia antes de completar la primera vuelta, el primer minuto y delante de su gente.

Después del incidente, la cara de Pérez dejó claro que no podría reincorporarse a la competición, plasmando su frustración en lágrimas que recorrieron su rostro en primer plano.

Al momento, se encuentran en la vuelta 34, de 71, con el compañero de equipo de Pérez, Max Verstappen a la cabeza, Leclerc, segundo, Hamilton, tercero, Sainz, cuarto y Ricciardo en quinto.

LAP 34/71

Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash

🔴 RED FLAG 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/JpeqwrZomx

— Formula 1 (@F1) October 29, 2023