Video | El aparatoso accidente del español Carlos Sainz en el GP de Países Bajos

“Hubo mucha tensión después del tercer entrenamiento, porque no sabíamos si íbamos a salir o no en la ‘qualy’. Pero por fortuna los mecánicos han hecho un trabajo increíble”, comentó el talentoso piloto madrileño, que en el Mundial aventaja en punto y medio a su compañero monegasco Charles Leclerc, quinto este sábado y junto al que saldrá desde la tercera fila.

“Los mecánicos han estado sensacionales. La verdad es que se lo han ‘currado’ y pude salir a pista”, explicó Sainz en declaraciones al canal de televisión Dazn este sábado en Zandvoort.

“A partir de ahí todo consistió en recuperar sensaciones y olvidarme del error cometido. En la Q3 (tercera ronda de la calificación) di una buena vuelta, que me dejó buenas sensaciones”, apuntó.

“Ahora toca pensar en mañana. Mañana sumar puntos será la prioridad”, afirmó el español de Ferrari, que, al acabar tercero en Hungría, antes del parón vacacional, logró su cuarto podio desde que compite en la categoría reina, el segundo con la ‘Scuderia’, para la que corre desde este año.

“Está claro que los Red Bull y los Mercedes están delante, así que habrá que hacer una buena salida. Y luego la cosa ya estará más tranquila”, opinó Sainz.

“Éste es uno de los circuitos más complicados de entre los que hemos ido. Si te sales un pelín de línea el coche se te va”, manifestó.

“En carrera iremos menos al límite, pero a una vuelta, este circuito no perdona”, declaró Sainz este sábado después de la calificación para el Gran Premio de Países Bajos.

This nasty impact at Turn 3 brought an abrupt end to Carlos Sainz's FP3

It just goes to show how tricky Zandvoort can be! Thankfully he was okay to get out of his car right away#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/3ONNMhUzHv

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021