VIDEO | “El Día del Juicio Final”: Anthony Joshua impone su dominio ante la mirada de  Conor McGregor y Cristiano Ronaldo en Riad

Cristiano Ronaldo, ahora en Al-Nassr, lidera la ola de estrellas internacionales que fortalecen la liga local en Arabia Saudita. McGregor, experimentado en combates en la región, se unió a la velada, protagonizando un divertido cruce con el futbolista portugués antes del enfrentamiento principal.

Conor y Cristiano compartieron risas y bromas, incluso aludiendo a su competencia de relojes. El ambiente distendido marcó el inicio de una noche intensa de boxeo y entretenimiento.

En la pelea estelar, Joshua superó a Wallin en el quinto asalto por nocaut técnico, sellando la victoria con una actuación dominante. Sin embargo, la velada también trajo sorpresas, ya que Joseph Parker derrotó a Deontay Wilder, complicando las futuras aspiraciones de Joshua.

Cristiano Ronaldo is thrilled to be sitting next to Conor McGregor 💀 pic.twitter.com/eidQs0ti7u

— Happy Punch (@HappyPunch) December 23, 2023