VIDEO | El error de Max Verstappen que lo hizo dar un 360 en el sprint del Circuito de las Américas

En apenas una décima quedaron los cuatro primeros, Verstappen, Leclerc, Hamilton y el inglés Lando Norris (McLaren) -que hizo un muy buen primer sector-, pero fue ‘Mad Max’, que en la Q2 había hecho una excursión por la hierba, el mejor de una última ronda en la que los diez pilotos solo rodaron una vuelta con el crono en marcha para aprovechar la vida útil de sus ruedas blandas.

El neerlandés, que tras terminar la carrera afirmó que la vuelta no había sido “particularmente buena” y que aseguró que esta carrera al sprint será “un interrogante” debido a la alta degradación de los neumáticos, se anotó un tiempo de 1:34.538, 55 milésimas por delante del monegasco, que logró la pole para este domingo.

Cuatro posiciones más atrás quedó el compañero de equipo de Leclerc, el español Carlos Sainz, que quedó por detrás de los dos McLaren, Norris y el australiano Oscar Piastri, y por delante del mexicano ‘Checo’ Pérez.

Atrás de Pérez saldrá el británico George Rusell (Mercedes), que no tuvo una vuelta limpia, lo que le hizo quedar octavo, muy por detrás de Hamilton, su compañero de equipo, en una vuelta que no obstante le sirvió para quedar delante del tailandés Alex Albon (Williams), que sigue con su buena temporada, y del francés Pierre Gasly (Alpine), que saldrá desde la décima posición.

Desde la décimo segunda posición partirá el bicampeón del mundo Fernando Alonso, que no se pudo redimir de la clasificación del viernes, pues a pesar de mejorar cinco posiciones respecto a la clasificación para el domingo (quedó décimo séptimo en la clasificación del viernes), no entró a la ronda final al acabar décimo segundo.

También mejoró su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, pero tuvo la misma suerte que Alonso, pues terminó décimo cuarto, sin opciones de entrar a la ronda decisiva de esta clasificación al sprint, en la que tampoco estuvieron el australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), que quedó décimo primero, el francés Esteban Ocon (Alpine), décimo tercero, y el chino Guanyu Zhou (Alpha Romeo).

Minutos antes, el alemán Nico Hulkenberg (Haas), décimo sexto, su compañero, el danés Kevin Magnussen (Haas), décimo séptimo, el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el japonés Niki Tsunoda (Alpha Tauri) y el estadounidense Logan Sargeant (Williams), que ocuparon las tres últimas plazas, se quedaron por el camino en la primera ronda.

La carrera al sprint comenzará a las 20 de la tarde hora local en Austin (-4 GMT), se disputará a 19 vueltas y repartirá puntos entre los ocho primeros: ocho al ganador, siete al segundo, seis al tercero; y así, sucesivamente hasta el octavo, que se anotará uno.

The onboard of Max Verstappen driving the RB19 through COTA’s sector 1 is amazing 🔥 pic.twitter.com/BEQmrZ8MXa

— Dan’s DRS Zone (@F1GuyDan) October 21, 2023