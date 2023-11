VIDEO | ¡Escándalo en el MotoGP! Aleix Espargaró sancionado por agresión a Franco Morbidelli en la clasificación en Qatar

La organización respondió de inmediato, penalizando a Espargaró con un retroceso de seis puestos en la parrilla y una multa de 10 mil euros por su comportamiento agresivo, incluyendo la agresión física al piloto número 21.

“He tenido una reacción muy mala, él se estaba paseando por la pista, casi me chocó dos veces por ir en medio de la trazada, luego no me dejaba entrar en la pista y he perdido los papeles”, comentó al respecto el propio Espargaró en sus redes sociales.

La jornada de Espargaró empeoró, ya que, tras la disputa, se vio involucrado en un choque múltiple durante el sprint, resultando en una fisura en la tibia de su pierna izquierda.

“Aquí estoy con la pierna en alto, recibí una sanción que, desde mi punto de vista, es demasiado, pero que acepto porque obviamente la imagen no es buena”, zanjó sobre el incidente.

En el Gran Premio del domingo, Francesco Bagnaia y Jorge Martín, contendientes por el título, se clasificaron cuarto y quinto, respectivamente. Bagnaia, líder de Ducati, mantiene una ventaja de 14 puntos sobre Martín del equipo Pramac.

Breaking News 🚨 @AleixEspargaro tomará la salida del #QatarGP #MotoGP tras probarse en el warm up y pasar revisión médica. El de Aprilia saldrá P16 pagando seis posiciones de penalidad por su manotazo a Morbidelli pic.twitter.com/9zUsxxyCEv — German Garcia Casanova (@germax33) November 19, 2023

Luca Marini logró la segunda pole position de su carrera, estableciendo un nuevo récord en la pista, seguido por Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez. Johann Zarco, de Ducati-Pramac, líder en la primera clasificación, ocupó la sexta posición en la segunda ronda, asegurando un lugar en la segunda fila. La tensión en el MotoGP continúa, marcada por este incidente inusual en las clasificaciones.