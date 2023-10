VIDEO | Esta patada en la zona baja causó la suspensión de la UFC 294 entre Victor Henry y Javid Basharat

El enfrentamiento se detuvo cuando Basharat impactó accidentalmente a Henry en una zona extremadamente sensible del cuerpo humano, lo que obligó al estadounidense a buscar asistencia médica de inmediato. En las artes marciales mixtas, este tipo de golpes está prohibido debido a su peligrosidad.

Los médicos entraron al octágono para atender a Henry, quien se recostó en la reja buscando alivio y explicando el intenso dolor en su ingle. A pesar de que en un primer momento uno de los médicos sugirió que el golpe no había alcanzado sus genitales, el luchador insistió en que el impacto afectó toda su zona baja, causándole un dolor agudo.

Tras unos minutos de evaluación, los jueces tomaron la decisión de suspender el combate y declarar el resultado nulo, argumentando que se trató de un “golpe accidental”. Esto generó una reacción de abucheo entre el público que esperaba ansioso la continuación del enfrentamiento.

Sin embargo, se produjo un gesto destacable por parte de Javid Basharat, quien se acercó a su oponente para verificar su estado y pidió a los espectadores que detuvieran los silbidos y abucheos.

So how is this not a TKO?!

15-0 Alhamdulillah for everything ❄️🐆🇦🇫#UFC294 pic.twitter.com/p2nwddP3AD — Javid Basharat (@JavidBasharat) October 21, 2023

Después de la pelea, Basharat fue entrevistado por la periodista Caroline Pearce, donde expresó su punto de vista: “Pensé que había sido un golpe limpio, sinceramente intenté darle en la pierna y pensé que había sido limpio, pero de nuevo, yo no fui el que recibió el golpe. Pero cuando vi la repetición, no lo vi con claridad, todos me dicen que no fue un golpe bajo, pero no sé qué más decir, lo siento mucho”.

Por precaución, se decidió llevar a Victor Henry, de 36 años, a un hospital cercano para realizar estudios en la zona afectada.

Oficial, el combate entre Javid Basharat y Victor Henry es declarado nulo debido al golpe bajo accidental #UFC294 pic.twitter.com/NyqCWFCgds — UFC Español (@UFCEspanol) October 21, 2023

Victor Henry llegó a esta pelea con un historial de 23 victorias, 14 de ellas por la vía rápida, y seis derrotas. Mientras que Javid Basharat, de 28 años, ostentaba 14 victorias, las tres últimas en UFC, en igual número de apariciones, 11 de las cuales fueron victorias antes del límite.

Esta pelea tenía un alto significado para Basharat, ya que una victoria lo hubiera acercado a una posible oportunidad por el cinturón en la categoría Gallo a comienzos del próximo año. Sin embargo, deberá esperar otra ocasión para perseguir ese objetivo.