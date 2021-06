VIDEO. ¿Floyd Mayweather noqueó a Logan Paul y lo sostuvo para que no se desplomara?

Sin embargo, usuarios en redes sociales, compartieron un vídeo del quinto asalto en donde se observa que Mayweather le da un severo golpe a Paul a quien noqueó, pero, el boxeador lo sostuvo para que no se desplomara.

“Floyd Mayweather en realidad noqueó a Logan Paul, pero lo sostuvo durante la pelea para llevar a cabo los 8 asaltos”, aseguró un aficionado mientras veía la pelea. Junto con el comentario publicó en Twitter el momento exacto al que se refería.

A pesar de no haberlo noqueado, Mayweather aseguró después de la pelea que “fue mucho mejor de lo que pensaba. Pero fue una noche divertida”.

Mayweather, quien pesó 155 libras con su oponente inclinando la balanza a 189,5 libras, deleitó a una gran multitud en la casa de los Miami Dolphins en la NFL.

La lluvia intermitente a lo largo de la noche no logró frenar la primera pelea de Mayweather desde que derrotó al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en diciembre de 2018.

Con espectadores como el excampeón de peso pesado Evander Holyfield mirando desde el ringside, Paul, de 26 años, produjo algunos momentos de amenaza pero no lo suficientemente cerca como para molestar a Mayweather, quien puso fin a su carrera en el boxeo en 2017 con un récord de 50-0 después de vencer a la estrella artes marciales mixtas Conor McGregor en Las Vegas.

La pelea del 6 de junio fue declarada una exhibición en lugar de un combate profesional con licencia completa, lo que significaba que no había jueces y la única forma de triunfar era detener o noquear al oponente dentro de los ocho asaltos programados de tres minutos cada uno.

Paul, quien participaba en su tercera pelea después de dos contra su compañero YouTuber KSI, fue previsiblemente superado por Mayweather, de 44 años, quien apenas rompió a sudar y propinó una serie de golpes de castigo para evitar que su oponente estadounidense avanzara.

“Es uno de los momentos más grandes de mi vida. Estoy feliz. Fue un honor entrar al ring con él”, dijo Paul que estaba de todos modos al borde del colapso por el cansancio al finalizar el quinto asalto.

Paul, que tiene más de 23 millones de suscriptores en su canal de YouTube, había anunciado acertadamente en la semana que saldría ganando en este enfrentamiento, pase lo que pase.

