VIDEO | Impactante nocaut en UFC 296: Josh Emmett deja convulsionando a Bryce Mitchell

En una exhibición de potencia y precisión, Emmett ejecutó un demoledor derechazo que impactó de lleno en el rostro de Mitchell. El brutal golpe provocó que el luchador de 29 años se desplomara, sufriendo convulsiones que generaron gran conmoción entre los presentes y espectadores alrededor del mundo.

La escena requirió atención médica urgente, y Mitchell tardó varios minutos en recuperarse lo suficiente para abandonar el octágono por sus propios medios.

La extraordinaria ejecución de Emmett le valió el codiciado bono de ‘Actuación de la noche’, premiado con 50 mil dólares. A pesar de la intensidad del momento, Emmett mostró respeto hacia su oponente, Bryce Mitchell, quien aceptó el combate con solo dos semanas de aviso. En sus declaraciones post-pelea, Emmett expresó su reconocimiento: “Es un tipo peligroso, solo le deseo lo mejor”.

Josh Emmett says it was "hard to celebrate" after brutally knocking out Bryce Mitchell at #UFC296

“Wish him nothing but the best. I know he has a baby on the way, he’s building a house. We're all trying to achieve the same thing." pic.twitter.com/DNOpo2XzKB

— MMA Fighting (@MMAFighting) December 17, 2023