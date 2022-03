VIDEO | La figura de la WNBA Brittney Griner, detenida en Rusia según New York Times

The New York Times aseguró que las autoridades rusas han abierto un caso por “transporte de drogas a gran escala”, que podría tener una condena de hasta 10 años de cárcel.

Tanto la WNBA como el sindicato de jugadoras de la liga mostraron hoy su apoyo a Griner y su confianza en que pueda regresar cuanto antes a EE.UU.

Griner, de 31 años, es con Diana Taurasi la principal referente de las Phoenix Mercury, con las que ganó la WNBA en 2014.

Las Mercury jugaron el año pasado la final de la WNBA pero terminaron cayendo ante las Chicago Sky.

Considerada como una de las pívots más dominantes de la liga, Griner ha sido elegida en siete ocasiones para el All-Star de la WNBA y también tiene dos medallas de oro olímpicas con la selección de EE.UU.

Como otras jugadoras estadounidenses, Griner aprovechó los meses en los que no hay competición en la WNBA para jugar en Rusia, donde su sueldo en el UMMC Ekaterinburg (más de un millón de dólares por temporada) es más de cuatro veces superior al máximo que se puede recibir por convenio en la WNBA (228.094 dólares como tope para este curso).

WNBA All-Star Brittney Griner was arrested in Russia last month at a Moscow airport after a search of her luggage revealed vape cartridges. Footage released Saturday shows the WNBA star going through security at a Moscow airport, and her luggage being searched. pic.twitter.com/Tuubab8Oko

— CBS News (@CBSNews) March 6, 2022