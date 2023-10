VIDEO | Lesión inusual del árbitro Jaco Peyper en el Argentina vs. Gales de cuartos de final en el Mundial de Rugby

La acción desafortunada tuvo lugar durante el primer cuarto de hora, cuando los argentinos buscaban desestabilizar a la defensa galesa.

Jaco Peyper observaba de cerca las maniobras, pero cuando Julián Montoya se lanzó con el balón ovalado, el árbitro sintió una lesión debido a un aparente roce con el jugador que milita en el Leicester Tigers de Inglaterra. Aunque las cámaras no captaron con claridad el supuesto golpe, se hizo evidente la reacción inmediata del juez.

El sudafricano continuó en el campo por algunos minutos adicionales, pero tras un ataque de Gales que culminó en otro try, Peyper se percató de su malestar cuando intentó correr.

Esperó a que Dan Biggar convirtiera el punto extra, estableciendo un marcador de 7-0, y luego convocó a los capitanes de ambos equipos, Montoya y Jac Morgan, para anunciarles que se retiraría debido a una lesión en su pierna izquierda. Su lugar fue ocupado por el inglés, Karl Dickson.

Este suceso adquiere mayor notoriedad debido a la historia de Jaco Peyper, considerado uno de los árbitros más destacados en la actualidad, y por su controvertida actuación en la Copa del Mundo 2019 en Japón.

En ese torneo, dirigió el partido de cuartos de final entre Francia y Gales, donde expulsó a un jugador francés por agredir a un oponente. En aquella ocasión, una imagen de Peyper riendo con los seguidores galeses y emulando el codazo que llevó a la expulsión de Sebastien Vahaamahina a Aaron Wainwright se viralizó en redes sociales a nivel mundial y desencadenó una investigación por parte de World Rugby.

Jaco Peyper is named referee for Wales vs Argentina. I’ve always rated him…#RWC2023 pic.twitter.com/N4Ok8yO70Z

— Jamie Phillips (@JNPhillips4) October 10, 2023