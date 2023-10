VIDEO | Logan Paul triunfa por descalificación sobre Dillon Danis en emocionante pelea de exhibición en Manchester

Dillon Danis, cuatro veces campeón de jiu-jitsu y compañero de entrenamiento de Conor McGregor, fue penalizado con la pérdida de un punto por intentar derribar a Paul de manera ilegal en el sexto asalto.

Danis, con 30 años de edad, intentó un segundo derribo en los últimos momentos, lo que provocó que Paul respondiera lanzando un puñetazo de martillo.

La seguridad se vio forzada a intervenir para restaurar la calma, y el combate se detuvo temporalmente. Es importante destacar que esta no fue la primera incursión de Logan Paul en el mundo del boxeo. Anteriormente, tuvo un enfrentamiento profesional contra KSI, que culminó en derrota para Paul. Además, en 2021, participó en una exhibición frente a Floyd Mayweather.

SECURITY ALERT. 🚨 #XSeries10 | #KSIFury | #PaulDanis | Buy the PPV now at https://t.co/FoiaUucafv pic.twitter.com/VYmYy9QNAO

La previa a esta pelea se tornó personal, marcada por una serie de publicaciones en redes sociales por parte de Danis, dirigidas a la prometida de Paul, la modelo Nina Agdal. Estos actos desencadenaron demandas legales.

Logan Paul expresó: “Para mí, esto es un pasatiempo. Mi verdadera pasión radica en la WWE. Quiero ese título estadounidense, y como chico estadounidense, estoy decidido a obtenerlo. Ya he vencido a Rey Mysterio una vez, y ahora estoy apuntando a ese campeonato estadounidense”.

Por su parte, la leyenda mexicana, Rey Mysterio, respondió al desafío con determinación: “No soy difícil de encontrar, amigo”.

Se espera que Logan Paul regrese al mundo de la WWE en el evento Crown Jewel en Arabia Saudita el 4 de noviembre. Su victoria sobre Dillon Danis ha dejado a los fanáticos y a la comunidad de las artes marciales mixtas, ansiosos por lo que el futuro le depara a esta personalidad de las redes sociales en su carrera deportiva.

Did @loganpaul just call me out? I’m not hard to find homie. Every Friday Night on SmackDown.

— ♛Rey Mysterio❔ (@reymysterio) October 14, 2023