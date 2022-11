VIDEO | Momento en el que Verstappen se niega a ayudar al ‘Checo’ Pérez: la reacción de Red Bull y el enojo del piloto mexicano

El equipo Red Bull pidió por radio a Verstappen que dejara pasar a Sergio Pérez en la parte final de la carrera, pero se negó a beneficiar a su compañero de escudería, tercero en el campeonato con los mismos puntos que el segundo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

“Ya os lo he dicho, así que no me lo volváis a pedir. ¿Está claro? Os di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo tras rogarle que dejara que el mexicano lo adelantara.

De esta manera Max Verstappen no le cedió al lugar a 'Checo' Pérez, con lo que habría podido ganar más puntos en la carrera por el sub-campeonato de pilotos.🏎️🇲🇽 ¿LA RELACIÓN ENTRE CHECO Y MAX SE ROMPERÁ?💔#maxverstappen #checoperez #f1 #formula1 #redbullracing pic.twitter.com/s323Nl8IhR — Top Deportes (@TopDeportes10) November 14, 2022

Si Verstappen hubiera dejado pasar a Pérez el mexicano ocuparía el segundo puesto en el certamen en solitario a falta de la carrera de cierre, el Gran Premio de Abu Dabi de la semana que viene.

“En Abu Dabi, si necesita los puntos, lo ayudaré, pero no es el fin del mundo”, dijo Verstappen, que no se jugaba nada en Brasil, pues se coronó campeón desde hace un mes.

Verstappen insistió en que actuó de esa forma en Interlagos “por algunas cosas que pasaron antes”.

Los medios especializados sospechan que el neerlandés podría estar refiriéndose a una extraña maniobra que realizó Checo en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, donde al final salió vencedor el mexicano.

Verstappen comentó que ya ha hablado con el equipo sobre el asunto y apostó por pasar página y “seguir adelante”.

