Video | Peleador de la UFC Frankie Edgar recibe tremenda patada que le desfigura el rostro

El peleador Vera se quedó con la victoria contra Frankie, ex campeón de peso ligero, en una velada de la UFC que tuvo lugar en el Madison Square Garden, Nueva York, y que pasó a la historia por el brutal golpe.

“Lo digo así: es él o yo, ¿verdad? Es mi familia a la que tengo que llevar el pan a la casa en lugar de a tu familia. Voy a hacer todo lo posible para mantener a mi familia, a mis seres queridos”, dijo Vera en la nota realizada por yahoo Sport.

Franike Edgar no le gustó la actuación del juez por frenar la pelea después de la patada, pues asegura que tenía que darle tiempo y no frenar el combate como lo hizo.

“Ojalá el árbitro lo hubiese alargado un poco más. ¿Creo que fue un paro anticipado? Un poco. Obviamente, el trabajo del árbitro es asegurarse de que estoy a salvo y lo entiendo, no tengo reparos en eso”, dijo en el podcast Champ and The Tramp.