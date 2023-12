VIDEO | Violenta pelea de UFC: Steve García logra impactante nocaut contra Melquizael Costa que quiso derribar al árbitro

En una velada memorable en las instalaciones del Apex en Las Vegas, Steve García se erigió como protagonista al dominar la cartelera preliminar del UFC Vegas 83, derrotando a Melquizael Costa por nocaut técnico. Este enfrentamiento alcanzó su punto álgido en el segundo asalto, donde García consolidó su tercera victoria consecutiva en la compañía.

Melquizael Costa, en su tercer combate en la UFC y con un historial previo de una victoria y una derrota, sucumbió al poderío de García en los últimos minutos del segundo asalto. Una ráfaga de golpes desencadenados por el estadounidense derribó al brasileño, desencadenando una ofensiva brutal de puñetazos en el suelo, desembocando en un desenlace sangriento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Sin embargo, el episodio más insólito de la noche tuvo lugar cuando un desorientado Costa intentó derribar al árbitro Steve Tognoni, confundiéndolo con su oponente. La reacción profesional y calmada de Tognoni evidenció la preparación del personal de la UFC para enfrentar situaciones inesperadas, incluso agarrones inusuales de luchadores conmocionados.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con algunos fanáticos generando bromas y memes sobre la confusión de Costa, mientras otros elogiaban la habilidad de Tognoni para manejar la situación. “Me pregunto si Chris podría haberlo sometido en esa situación”, comentó un usuario sobre una posible respuesta del árbitro. “La actuación de la noche es para Chris Tognoni“, afirmó otro.

El combate se inició con García imprimiendo un ritmo acelerado, pero Costa capitalizó en la primera ronda al tomar la espalda de su oponente y amenazar con un estrangulamiento trasero desnudo. A pesar de esta ventaja, García, al inicio del segundo asalto, desmontó la defensa de Costa con golpes demoledores que lo llevaron al suelo, inclinando definitivamente la balanza a su favor.

