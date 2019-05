Warriors con Curry y sin Durant defenderán titulo ante los Raptors de Leonard

Los Warriors, que han ganado tres de las cuatro Finales anteriores, incluidas las dos últimas, tuvieron en todas de rival a los Cavaliers de Cleveland y al alero LeBron James, que tras decidir irse como agente libre con Los Ángeles Lakers, esta temporada no llegó ni a los playoffs.

Ahora los reyes de la Conferencia Este son los Raptors, que lograron el gran sueño gracias al protagonismo del alero Kawhi Leonard, la estrella que no quiso seguir con la dinastía de los Spurs de San Antonio, con quienes ya ganó un título de la NBA, en el 2014, y ahora quiere su segundo de líder absoluto.

Los Warriors serán el último obstáculo a superar y aunque los campeones defensores llegan como favoritos al tener también a una gran estrella, el base Stephen Curry, y la plantilla más completa y equilibrada de la NBA, las bajas del alero Kevin Durant y el pívot DeMarcus Cousins, ambos en proceso de rehabilitación de sendas lesiones, hacen que la serie al mejor de siete esté equilibrada.

Sobre todo por la baja de Durant, un jugador que conoce a la perfección a Leonard y al que puede enfrentar a ambos lados del campo, donde la estrella de los Raptors impone su dominio como lo ha demostrado durante los playoffs al tener promedios de 31,2 puntos y 8,8 rebotes.

Leonard llega a las Finales con 11 partidos en los que anotó 30 o más puntos, solo superado por el legendario expívot y miembro del Salón de la Fama, Hakeem Olajuwon, que logró 12 en 1995 cuando su equipo de los Rockets de Houston barrieron 4-0 a los Magic de Orlando y ganaron su segundo título de liga consecutivo.

Pero los Warriors son una historia muy diferente a la de todos los equipos de la Conferencia Este, incluidos los Bucks de Milwaukee, a quienes los Raptors, de manera sorpresiva eliminaron 4-2 en la serie por el título, después de haber perdido los dos primeros partidos y ganarles cuatro consecutivos.

Los actuales bicampeones de la NBA llegan a las Finales sin tener a Durant desde el quinto partido de las semifinales frente a los Rockets de Houston, ni a Cousins desde el segundo de la primera ronda frente a Los Angeles Clippers y con 0-2 en la serie de la temporada regular ante los Raptors.

Pero han recuperado su mejor versión del equipo del 2015 cuando ganaron el primer título de su racha de tres y Curry la lidera con promedios de 36,5 puntos y seis triples en los cuatro partidos que disputaron frente a los Trail Blazers de Portland para barrerlos (4-0) en las finales de la Conferencia Oeste.

Ahora el gran reto de los Warriors es que se van a enfrentar a un equipo superior a los Trail Blazers, que no sólo tienen a Leonard, una garantía a ambos lados del campo, sino también a jugadores como el ala-pívot camerunés Pascal Siakam, y a los pivotes españoles, el veterano Marc Gasol, y Serge Ibaka, además del base Kyle Lowry.

Tanto Gasol, de 34 años, que logra el sueño de jugar sus primeras Finales de la NBA, y se une a su hermano Pau, que lo hizo en tres ocasiones con Los Angeles Lakers y ganó dos títulos, como Ibaka serán decisivos, especialmente en la labor defensiva.

Curry ha demostrado que él solo puedo cargarse al equipo sobre los hombros y ganar partidos decisivos como lo demostró ante los Rockets y los Trail Blazers, y más si tiene la ayuda del ala-pívot Draymond Green en su mejor versión y un banquillo profundo.

Además de contar con el joven pívot Kevon Looney para la jugada de pick and roll, que al final destrozaron a los Trail Blazers.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, no quiere arriesgar nada con Durant, y aunque lo tiene descartado para los dos primeros partidos que se van a disputar en Toronto, sabe que si las cosas no van bien con Leonard, al final lo va a hacer jugar y lo mismo sucederá con Cousins, en función del rendimiento que tengan los jóvenes valores como son Alfonzo McKinnie y Jordan Bell.

El factor sorpresa de los Warriors volverá a ser de nuevo el veterano escolta-alero Andre Iguodala, un jugador clave en la defensa, que le hizo merecedor al premio de MVP en las Finales del 2015.

Pero al final, el duelo entre ambos equipos en esencia consistirá en ver si los Raptors pueden evitar que Curry tenga espacio suficiente para anotar triples, especialmente en el cuarto periodo, cuando su “instinto asesino” es mayor, y los Warriors encontrar la formula con la que puedan controlar la brillantez permanente de Leonard.

El segundo partido de la serie está programado para el domingo, en el mismo escenario, y a partir del próximo miércoles la competición llegará al Oracle Arena de Oakland, donde se jugará el tercero.

